Ruhnert bestreitet Rassismus-Vorwürfe - DFB ermittelt

Manager Oliver Ruhnert von Union Berlin hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach ein Spieler der Köpenicker im Anschluss an die Bundesliga-Partie gegen Bayer Leverkusen am Freitagabend (1:0) Gäste-Spieler Nadiem Amiri rassistisch beleidigt haben soll .

Der Vorwurf einer rassistischen Äußerung sei auch an den Verein herangetragen worden, "wir selbst haben diese Information nicht", sagte Ruhnert in einem digitalen Pressegespräch.

Der Union-Spieler habe erklärt, dass er sich nicht so geäußert habe. "Für uns hat es diese rassistische Thematik, wie sie jetzt gerade dargestellt wird, so nicht gegeben" betonte Ruhnert. Dem Verteidiger Rassismus "anzudichten" sei schon alleine wegen der Hautfarbe von dessen Ehefrau "schwierig".

DFB ermittelt "automatisch"

Nauwid Amiri, Nadiem Amiris Bruder und Berater, beschuldigte via Social Media konkret Florian Hübner der fremdenfeindlichen Äußerung. "Respekt Florian Hübner!!! Zu meinem Bruder in einem Bundesliga-Spiel 'Scheiß Afghane' zu sagen und damit unsere Herkunft anzugreifen, ist das Allerletzte!", wütete Nauwid Amiri in einer Instagram-Story, die Nadiem Amiri am späten Freitagabend teilte, später wieder entfernte.