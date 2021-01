Bundesliga heute: FC Bayern - SC Freiburg LIVE im TV, Stream, Ticker

Der FC Bayern befindet sich in der ersten Krise in der Ära Hansi Flick. Zwar grüßen die Münchner derzeit noch von der Tabellenspitze, dennoch steht der Rekordmeister und Triple-Champion gegen den SC Freiburg unter Druck ( Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse ).

Vor einer Woche setzte es für den FC Bayern eine empfindliche 2:3-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach , am Mittwoch folgte dann das Aus im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel .

Bereits 24 Gegentore fing sich der FCB in 15 Ligaspielen, was der schwächsten Defensive seit der Saison 1981/82 entspricht. Im ligaweiten Vergleich haben die Mannen von der Isar damit nur die neuntbeste Defensive aller 18 Erstligisten.

Jetzt gastiert der formstarke SC Freiburg in der Allianz Arena. Die Breisgauer rangieren derzeit auf dem achten Tabellenplatz, gewannen fünfmal in Serie und halten den Kontakt zum internationalen Geschäft.

Besonders bemerkenswert ist dieser Lauf, weil er sich in dieser Art nicht mal ansatzweise angedeutet hat. Nach dem Auswärtssieg in Stuttgart vom ersten Spieltag blieb der SCF schließlich zunächst zehn Spiele in Folge ohne weiteren Dreier.