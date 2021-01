Bob: Friedrich schlägt Lochner auch in St. Moritz

Francesco Friedrich triumphiert in St. Moritz © AFP/SID/MARK RALSTON

Francesco Friedrich obenauf, nur Johannes Lochner kann ansatzweise folgen: Vor der WM in Altenberg scheinen die Machtverhältnisse im Zweierbob klar.

Francesco Friedrich obenauf, nur Johannes Lochner kann ansatzweise folgen: Knapp drei Wochen vor der WM in Altenberg scheinen die Machtverhältnisse im Zweierbob zementiert.

Friedrich gewann am Sonntag mit Anschieber Alexander Schüller auch den prestigeträchtigen Weltcup auf der Natureisbahn in St. Moritz und feierte damit beim zehnten Rennen im kleinen Schlitten seinen neunten Sieg.

Friedrich distanziert Lochner und Kripps

Nur Lochner hat Friedrich in diesem Winter einmal geschlagen, mit Anschieber Candy Bauer und fast einer halben Sekunde Rückstand landete er am Samstag auf Rang zwei - sein neunter Podestrang des Winters.

Dritter wurde der Kanadier Justin Kripps mit bereits knapp einer Sekunde Rückstand auf Friedrich. Hans-Peter Hannighofer überzeugte mit Anschieber Marcel Kornhardt in seinem erst dritten Weltcup als Vierter.

Die WM steigt in der ersten Februarhälfte zudem auf seiner Heimbahn in Altenberg. Erst seit dem Jahreswechsel sind auch die nordamerikanischen Schlitten wieder dabei, Co-Olympiasieger Kripps war stets einer der größten Konkurrenten für den Sachsen. Auch der Kanadier kann Friedrich aber zumindest in seiner derzeitigen Form nicht gefährlich werden.