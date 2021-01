Slalom in Flachau: Straßer in Lauerposition

Skirennläufer Linus Straßer liegt nach seinen Top-Platzierungen von Zagreb und Adelboden auch beim Weltcup-Slalom in Flachau in Lauerposition.

In Zagreb war Straßer von Rang acht an die Spitze gestürmt, in Adelboden verbesserte er sich vom zwölften auf den zweiten Platz. "Es war relativ glatt. Ich bin ein bisschen zu vorsichtig gefahren. Aber die Ausgangsposition passt", sagte er in der ARD.