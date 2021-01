Boxen: Thor Björnsson, Star aus Game of Thrones, gibt Debüt im Ring

Thor Björnsson, alias "Der Berg" aus Game of Thrones, gibt sein Box-Debüt in Dubai. Das Ergebnis wird Samstag bekannt. Der Gegner deutet einen Niederschlag an.

Der Star aus der Kultserie "Game of Thrones" feierte am Freitag in Dubai seine Premiere im Boxring. Allerdings wird das Resultat des Fights gegen den Nordiren Steven Ward erst am Samstag nach der Ausstrahlung im Livestream bekanntgegeben.