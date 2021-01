Max Meyer bei Crstal Palace gescheitert - Rückkehr in die Bundesliga?

Palace-Coach: "Max war der perfekte Profi"

Der Wechsel zu Crystal Palace, wenngleich nicht die allerbeste Adresse in der Premier League, sollte eine neue Phase einläuten - eine, die ihn bestenfalls beständig in den Kreis der deutschen Nationalmannschaft führt.

In seiner Zeit auf der Insel hat Meyer kaum Fußspuren hinterlassen. Der technisch versierte Regisseur kam zwar insgesamt auf 46 Einsätze in der Premier League, erzielte aber nur ein mageres Tor.

Kein Einsatz in der aktuellen Saison

Waren es in seiner ersten Saison noch 29 Spiele, so kam er in der vergangenen Spielzeit nur noch 17 Mal zum Einsatz und in der laufenden Runde überhaupt nicht mehr. Hodgson ließ den früheren Schalker nur noch ein Mal im League Cup ran, zudem steht noch ein Einsatz mit dem U23-Team auf Meyers Zettel.