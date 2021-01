WWE SmackDown: Roman Reigns' böser Rumble-Plan durchkreuzt

Kevin Owens statt Adam Pearce gegen Roman Reigns

Am Ende der Show tat Pearce es dann auch - Reigns' Plan, sich bei der traditionellen Großveranstaltung am 31. Januar eine leichte Titelverteidigung hinzubiegen, ging dann aber trotzdem nicht auf.

Die weiteren Highlights:

- Shinsuke Nakamura, vergangene Woche von Reigns um die Titelchance beim Rumble geprellt, trat im Eröffnungsmatch gegen dessen Neffen Jey Uso an, um sich für dessen Rolle in dem Komplott zu revanchieren. Uso wollte sich mit einem unfair mit dem Seil verstärkten Cover-Versuch zum Sieg schummeln, wurde aber vom Ringrichter erwischt - und dann mit Nakamuras Kinshasa-Kniestoß erwischt und besiegt.

- Die Fehde zwischen King Corbin und Rey Mysterio ging mit einem weiteren Sieg für Corbin weiter: Der "Lone Wolf" nutzte dabei die Anwesenheit von Reys Sohn Dominik, auf den er mehrfach losging und damit schließlich provozierte, in den Ring zu kommen und zurückzuschlagen. Als Rey seinen Spross davon abhalten wollte, nutzte Corbin die Ablenkung und besiegte Rey mit dem End of Days.

- Ex-Damenchampion Bayley debütierte mit einem neuen Talkshow-Segment namens "Ding Dong Hello", erster Gast war ihre Rivalin Bianca Belair. Die beiden stritten sich über Belairs athletischen Hintergrund, dessen Wert Bayley in Zweifel zog. Um es zu beweisen, forderte sie Belair zu einer "ultimativen" Hindernis-Challenge kommende Woche heraus. Was sich dahinter verbirgt, muss sich noch zeigen.

- In einem Match zweier Rivalen des Intercontinental Champions Big E besiegte Apollo Crews Ex-Titelträger Sami Zayn. Crews scheint auf dem Weg auf die dunkle Seite zu sein, er besiegte Zayn unfair, indem er die Hebelwirkung mit einem Griff an die Hose verstärkte. Zudem war er vorher auch in einem verdächtigen Gespräch mit Reigns zu sehen - dessen Manager Paul Heyman ihn vergangene Woche bei der Talkshow Talking Smack ermuntert hatte, mehr aus sich zu machen. Schließt Crews sich womöglich dem "Head of the Table" an?