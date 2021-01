Anzeige

Jonathan Tah erhebt Rassismus-Vorwurf gegen Union Berlin wegen Nadiem Amiri Rassismus-Vorwurf gegen Union

Leverkusens Nadiem Amiri (M.) spricht eingehend mit Florian Hübner von Union Berlin © Imago

SPORT1

Nach der Bundesliga-Partie zwischen Union Berlin und Bayer Leverkusen kommt es zu Tumulten mit Nadiem Amiri. Jonathan Tah erhebt Rassismus-Vorwürfe gegen Union.

Die Bundesliga-Partie zwischen Union Berlin und Bayer Leverkusen (1:0) war gerade abgepfiffen, da kam es zwischen den Spielern auf dem Platz zu Rangeleien.

Auslöser dafür war Aussagen von Leverkusener Spielern zufolge eine rassistische Äußerung eines Akteurs der Gastgeber.

"Was ich sehr bitter finde, ist die Situation, die mit Nadiem Amiri vorgekommen ist, wo seine Herkunft, dort wo seine Eltern herkommen, beleidigt wurde. Das finde ich sehr, sehr schade, das gehört nicht auf den Fußballplatz", sagte Bayer-Innenverteidiger Jonathan Tah nach der Partie bei DAZN.

Tah erhebt Beleidigungsvorwurf gegen Union

Auf Nachfrage des Reporter wurde der deutsche Nationalspieler konkreter: "Es gab irgendwie Diskussionen und dann ist der Begriff 'scheiß Afghane' gefallen." Tah verurteilte die Aktion und forderte Konsequenzen.

"Da ist es auch egal, wie das Spiel ausgeht. So etwas gehört hier nicht hin. Das war das Bitterste des Abends", fügte er hinzu.

Teamkollege Kerem Demirbay, der in die Tumulte involviert war, sagte: "Ich habe es mitbekommen. Ich habe Respekt vor beiden Spielern, aber mehr will ich dazu nicht sagen. Was auf dem Fußballplatz passiert, bleibt auf dem Platz. Wenn sie sich dazu äußern wollen, dann ist das ihre Entscheidung."

"Ich habe nichts mitbekommen", gab Unions Trainer Urs Fischer zu. Er habe vom Hörensagen mitbekommen, "dass da Worte gefallen sind, die auf dem Fußballplatz nichts zu suchen haben. Es soll auf beiden Seiten was gesagt worden sein. Ich möchte das in Ruhe klären."

Sein Leverkusener Pendant Peter Bosz sagte auf der PK: "Ich habe nachher noch mit Nadiem Amiri gesprochen. Ich wusste es am Anfang nicht, was da alles passiert ist. Ich dachte, es hätte mit dem Schiedsrichter zu tun, aber er hat mir erklärt, dass das nicht der Fall war."

"So etwas darf nie auf einem Fußballplatz passieren", ärgerte sich Bosz. "Rassismus hat nichts zu suchen auf dem Fußballplatz und in der Gesellschaft. Wir entschuldigen uns dafür, wenn das so gefallen ist", teilte Unions Pressesprecher Christian Arbeit mit.

Amiri gerät mit Hübner aneinander

In der Übertragung der Szenen nach dem Spiel ist zu sehen, wie Amiri erbost mit einigen Union-Spielern diskutiert. Am heftigsten gestikulierte der deutsche Nationalspieler, dessen Eltern in den 80er-Jahren aus Afghanistan nach Deutschland geflohen waren, in Richtung Florian Hübner.

Fischer versuchte daraufhin seinerseits auf Amiri einzuwirken. Wer die von Tah genannten Worte jedoch fallen ließ, war zunächst nicht klar.

Bruder Nauwid Amiri erhebt Vorwürfe gegen Hübner

Nauwid Amiri, Nadiem Amiris Bruder und Berater, beschuldigte via Social Media jedoch konkret Hübner der fremdenfeindlichen Äußerung. "Respekt Florian Hübner!!! Zu meinem Bruder in einem Bundesliga-Spiel 'Scheiß Afghane' zu sagen und damit unsere Herkunft anzugreifen, ist das Allerletzte!", wütete Nauwid Amiri in einer Instagram-Story, die Nadiem Amiri am späten Freitagabend teilte.

Nauwid Amiri äußert via Instagram schwere Vorwürfe gegen Florian Hübner

"Ihr Profis seid Vorbilder für die Jugend und dann bringst du meinen Bruder nach dem Spiel zum Weinen. Denkst du, in die Kabine zu gehen und sich entschuldigen zu wollen reicht und damit ist alles vergessen?!!", fügte er hinzu.

An seinen Bruder gerichtet schrieb der Amateurfußballer: "Ich weiß, dass dein Kindheitstraum war, für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen zu dürfen und du mit voller Stolz das Trikot trägst. Lass dich nicht von einem Alibi-Typ, der bei Union Berlin spielt, runterkriegen."

Nauwid Amiri spricht seinem Bruder Nadiem Amiri via Instagram gut zu

Tah berichtet von Tränen in der Kabine

Wenige Minuten vor Spielende hatte sich Amiri bei Schiedsrichter Florian Badstübner über ein vermeintliches Foul von Hübner an Leverkusens Leon Bailey in der Entstehung des Siegtreffers durch Cedric Teuchert beschwert.

Für sein Reklamieren sah Amiri die Gelbe Karte. Anschließend kam es zum Wortgefecht zwischen dem Mittelfeldspieler und Hübner.