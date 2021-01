Handball-WM 2021: Gislason-Kritik an Gensheimer nach Auftaktsieg

Streit um Zuschauer, Spielplan und Top-Stars: So läuft die umstrittene Handball-WM

Deutschland startet in die Handball-WM mit einem geschichtsträchtigen Kantersieg gegen Uruguay. Bundestrainer Gislason kritisiert - nicht zuletzt Kapitän Gensheimer.

Ganz unabhängig davon, ob das akut vor der Absage stehende zweite Vorrundenspiel gegen Kap Verde am Sonntag (ab 18 Uhr im LIVETICKER ) nun stattfinden kann oder ins Wasser fällt:

Nicht nur, dass für die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) das 43:14 über Uruguay zur historischen Angelegenheit geriet und der beste Aufgalopp in eine Weltmeisterschaft seit 63 Jahren war - nur beim 46:4 gegen Luxemburg bei der WM 1958 war ein deutsches Team deutlicher in ein Turnier gestartet.

Vor allem aber: Das souveräne Ergebnis im ersten Vorrundenspiel ließ das Team von Alfred Gislason beim umstrittenen Mega-Turnier in Ägypten gleich einen großen Schritt in Richtung Hauptrunde machen.

WM: Deutschland besiegt Uruguay, aber ...

Alles prima also auch beim Bundestrainer ("Es war sehr gut, dass die Jungs bis zum Ende durchgezogen haben"), der in Rechtsaußen Timo Kastening angesichts dessen neun Toren seinen besten Werfer hatte? ( Handball-WM 2021: Die Tabellen )

Nicht so ganz. Immer wieder war Gislason zuvor mit verschränkten Armen an der Seite auf und ab getigert, hundertprozentig zufrieden wirkte er mit dem Offensivspiel keineswegs. ( Modus und mehr: So läuft die Handball-WM 2021 )

"So viele Fehlwürfe dürfen uns nicht passieren", motzte der Isländer hinterher. "Das darf uns so nicht passieren, darüber habe ich mich geärgert." Bereits beim Stand von 11:3 (22.) in der ersten Auszeit des Außenseiters hatte Gislason moniert: "Wir haben elf Tore, aber acht Fehlwürfe gegen den Torhüter."

Allein Gensheimer vergab in den ersten 25 Minuten vier Großchancen fahrlässig, darunter einen Siebenmeter - und ließ nach dem Schützenfest, an dem sich auch Marcel Schiller und David Schmidt (beide 5) noch am besten beteiligten, bei Gislason große Gefühle kaum aufkommen.

Der Linksaußen von den Rhein-Neckar Löwen, der in der ersten Halbzeit dreimal traf, musste nach dem Wechsel auf die Bank - was wegen Gislasons Rotationsplänen wohl aber auch bei einer besseren Wurfquote passiert wäre.

Star-Trainer Alfred Gislason reist mit der deutschen Nationalmannschaft zu seinem ersten großen Turnier nach Ägypten - und das unter besonders schwierigen Bedingungen

Neben der Unsicherheit durch Corona stehen dem Isländer unzählige Stammkräfte stehen nicht zur Verfügung. Gislason muss aus der Not eine Tugend machen. SPORT1 stellt den Kader vor, mit dem er dies versucht © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Imago

TORHÜTER - ANDREAS WOLFF: Der Keeper von Vive Kielce ist bei Gislason zwischen den Pfosten als Nummer eins gesetzt. Der 29-Jährige spielt seit Sommer 2019 im Ausland und gehörte bereits beim EM-Titel 2016 zu den Leistungsträgern im Team. Nach einer bisweilen unglücklichen WM 2020 als Rückhalt gefordert – vor allem nach den Absagen der Abwehr-Asse Pekeler und Wiencek. Glänzte in den beiden letzten Tests gegen Österreich © Imago

JOHANNES BITTER: Der 38-Jährige gehört zu den alten Hasen im DHB-Team und bringt reichlich Erfahrung mit. Bereits beim Winter-Märchen 2007 war er Teil der Nationalmannschaft, als sich die DHB-Männer zum Weltmeister krönten. Unter Gislason ist Bitter die Nummer zwei im Tor © Imago

SILVIO HEINEVETTER: Der Keeper ist einer von gleich fünf Spielern der MT Melsungen, die im WM-Kader stehen. Beim ersten EM-Qualifikationsspiel in Österreich verzichtete der Bundestrainer indes auf Heinevetter und machte deutlich: Der 36-Jährige sei die "1C" des Torhüter-Trios. Liiert mit Schauspielerin Simone Thomalla – und gern auch in der ironischen Rolle des "Quasi-Stiefvaters" von Show-Starlet Sophia Thomalla © Imago

LINKSAUSSEN - UWE GENSHEIMER: Er führt das DHB-Team als Kapitän an und ist bekannt für sein Gummi-Handgelenk. Der Mannheimer ist sowohl von der Außenposition als auch vom 7-Meter-Punkt kaum zu stoppen. Ein Titel mit der Nationalmannschaft fehlt in seiner Vita bislang aber noch. Als absoluter Führungsspieler steht er in Ägypten besonders im Fokus © Imago

MARCEL SCHILLER: Der Außenspieler von Göppingen feierte erst beim ersten EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich sein Debüt und konnte direkt überzeugen. Elf Treffer steuerte der 29-Jährige bei – und das bei einer Trefferquote von 100 Prozent. irre abgezockt beim Siebenmeter. Mehr als nur eine Alternative zu Gensheimer © Imago

RÜCKRAUM - JULIUS KÜHN: Der Hüne von der MT Melsungen war bereits beim EM-Titel 2016 Teil des DHB-Teams, wurde damals nach dem fünften Spiel nachnominiert. Seither hat sich Kühn zu einer wichtigen Säule der deutschen Nationalmannschaft entwickelt und sorgt immer wieder für einfache Tore aus der Distanz. In der HBL der beste deutsche Feldtorschütze – das will der 27-Jährige auch bei der WM bestätigen © Imago

PAUL DRUX: Kam unter Gislason in den zwei EM-Quali-Spielen 2020 im November nicht zum Einsatz. "Das wird seinen Grund gehabt haben, keine Frage", sagte Drux bei SPORT1. Doch der Berliner schaffte es in den WM-Kader, gegen Österreich im Vorfeld gelangen ihm immerhin zwei Tore im ersten und drei im zweiten Duell. Wenn er will, kann er ein Match ganz allein entscheiden © Imago

FABIAN BÖHM: Der 31-Jährige ist einer derjenigen, die durch den Ausfall der Führungsspieler gezwungen sind, mehr Verantwortung zu übernehmen. Der Kapitän von Hannover-Burgdorf ist ein erfahrener Nationalspieler, absolvierte bereits über 40 Länderspiele. Als echter Anführer hat sich Böhm bislang im DHB-Team aber (noch) nicht entpuppt, deutete gegen Österreich aber seine Wichtigkeit in der Abwehr an © Imago

LUKAS STUTZKE: Einen Tag vor dem Abflug zur WM rutschte der 23-Jährige noch in den Kader. Er ersetzt den formschwachen Christian Dissinger. Stutzke, der in der Bundesliga seit 2019 beim Bergischen HC spielt, bestritt bisher ein Länderspiel im Oktober 2019 © Imago

PHILIPP WEBER: Der Leipziger gehörte bei der EM im Vorjahr zu den positiven Erscheinungen und zeigt sich auch in der laufenden Bundesliga-Saison in guter Verfassung. Der Leipziger ist der siebtbeste Feldtorschütze und der achtbeste Vorlagengeber der Liga. Gegen Österreich ordnete Weber das deutsche Angriffsspiel mit durchdachten Aktionen © Imago

JURI KNORR: Wird der 20-Jährige der nächste deutsche Turnier-Shootingstar? Bei GWD Minden machte Knorr in dieser Saison als Spielmacher auf sich aufmerksam, die Rhein-Neckar Löwen schlugen prompt zu. Hat sich inzwischen von einer Corona-Erkrankung mit schwerem Verlauf erholt und kann als Taktgeber wichtige Impulse setzen. Gut auch für kreative Momente © Imago

MARIAN MICHALCZIK: Der Rückraumspieler gehört zu den Spielern, die nicht völlig neu sind, aber auch noch nicht zur alten Garde gehören. Im Jahr 2017 debütierte er für die Nationalmannschaft. Kurz vor der WM musste der 23-Jährige aufgrund einer Verletzung im Training nicht nur um seine Teilnahme bangen, sondern sogar um sein Augenlicht. Er hatte einen Finger ins Auge bekommen und dadurch einen Einriss der Hornhaut erlitten. Mit Ruhe und Antibiotika ist diese Verletzung aber glücklicherweise schnell verheilen, sodass er der deutschen Mannschaft in Ägypten helfen kann © Imago

KAI HÄFNER: Der Melsunger muss eine entscheidende Rolle spielen, wenn Deutschland bei er WM etwas reißen will. Mit seiner linken Hand kann der 31-Jährige ordentlich für Furore sorgen. Der wichtigste seiner über 200 Treffer im DHB-Trikot war vermutlich der zum 34:33 in letzter Sekunde im EM-Halbfinale 2016 gegen Norwegen. Denn im darauffolgenden Finale gewann die deutsche Mannschaft bekanntermaßen den Titel © Imago

DAVID SCHMIDT: Trotz seiner schon 27 Jahre ist Schmidt ein noch unbeschriebenes Blatt in der Nationalmannschaft. Er absolvierte erst zehn Länderspiele. Aktuell steht Schmidt beim Bergischen HC unter Vertrag. Wenn er nicht gerade auf dem Hallenboden steht, ist sein größtes Hobby das Motorradfahren © Imago

ANTONIO METZNER: Der 24-Jährige ist einer der großen Profiteure der vielen Ausfälle. Nie zuvor war der Profi vom HC Erlangen für die Nationalmannschaft nominiert. Der 2,07-Meter-Mann wurde in der vergangenen Saison von den Fans seines Vereins zum Spieler der Saison gewählt. Ob er WM-Niveau hat, muss er noch nachweisen. Bei seinem Debüt im zweiten Match gegen Österreich deutete er als Topscorer sein Potenzial an © Imago

RECHTSAUSSEN - PATRICK GROETZKI: Überraschend nachnominiert nach dem WM-Auftaktsieg gegen Uruguay (43:14). Der 31 Jahre alte Linkshänder der Rhein-Neckar Löwen ist ein alter Bekannter. Der Routinier (zuvor 145 Länderspiele) mit dem Spitznamen "Johnny" erlebte seine Anfangsjahre im DHB-Team ab 2009 noch unter dem damaligen Bundestrainer Heiner Brand. Bei der EM-Nominierung im vergangenen Jahr wurde Groetzki, Spitzname "Johnny", von Gislasons Vorgänger Christian Prokop aber überraschend ausgebootet. Nun das Comeback, denn der Rechtsaußen ersetzt ... © Imago

... TOBIAS REICHMANN: Der Linkshänder, einer der besten Spieler beim deutschen EM-Triumph 2016, musste unerwartet wegen einer Meniskus-Verletzung die Heimreise antreten. Damals war Reichmann der zweitbeste Torschütze des Turniers und wurde am Ende ins All-Star-Team gewählt. Der 32-Jährige kommt beim Zusammenbauen von komplizierten Lego-Objekten zur Ruhe. "Zuhause habe ich ein Zimmer. In das ziehe ich mich zurück, um an meinen Lego-Bausätzen zu basteln. Das liebe ich", sagte er der HBL © Imago

TIMO KASTENING: Avancierte bei der EM 2020 zum deutschen Shootingstar – pfeilschnell, gewitzt und treffsicher. Damit steigen die Erwartungen, bei der WM ist der Melsunger als Leistungsträger gefordert. Kastening musste zuletzt allerdings wegen eines positiven Corona-Tests in Quarantäne. Traf im ersten EM-Quali-Spiel gegen Österreich drei Mal, leistete sich im zweiten jedoch einige Fahrkahrten © Imago

KREISLÄUFER - JOHANNES GOLLA: Der Flensburger war im Vorjahr hinter Pekeler, Wiencek und Kohlbacher nur die Nummer vier am Kreis, nach deren Absagen ist er plötzlich in der Defensive und Offensive mächtig gefragt. Soll im Innenblock gemeinsam mit Neuling Sebastian Firnhaber für Stabilität sorgen. Das Zusammenspiel in der Offensive klappt immer besser © Imago

SEBASTIAN FIRNHABER: Der Buxtehuder bestritt erst am 6. Januar sein erstes Länderspiel. Der ehemalige Kieler spielt aktuell beim HC Erlangen. Dort avancierte er schnell zum absoluten Leistungsträger. Wenn der Abwehrspezialist sich in der Nationalmannschaft ebenso gut anpassen kann, könnte in Ägypten ein kleines Handballmärchen zu bestaunen sein. Ist im Innenblock erste Wahl © Imago