Basketball BBL: Telekom Baskets Bonn verlieren auch gegen Chemnitz

Auch ohne den entlassenen Coach Igor Jovovic kommen die Telekom Baskets Bonn nicht in die Spur. Die Pleite gegen die Sachsen ist bereits ihre neunte Niederlage.

Die Telekom Baskets Bonn haben trotz des Trainerwechsel in der Basketball-Bundesliga erneut eine Niederlage hinnehmen müssen.

Bei Aufsteiger Niners Chemnitz verloren die Bonner in der Verlängerung mit 92:93 (84:84, 32:44) und müssen mit einer Bilanz von drei Siegen und neun Niederlagen Chemnitz (4:8) in der Tabelle an sich vorbei ziehen lassen.