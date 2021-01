NFL, Playoffs: Packers - Rams & Bills - Ravens live im TV, Stream und Ticker

In der Divisional Round greifen nun auch die Packers ins Playoff-Geschehen ein. Das Team von Aaron Rodgers bekommt es mit den Rams zu tun. Die Bills empfangen die Ravens.

Die Wild Card Round ist vorbei - jetzt geht es in den NFL-Playoffs in die entscheidende Phase.

Und es geht gleich eiskalt los - im wahrsten Sinne des Wortes. Denn bei Kühlschrank-Temperaturen empfangen die Green Bay Packers in ihrem legendären Lambeau Field die Los Angeles Rams in der Runde der letzten Acht. (Alle Playoffs-Spiele gibt es hier in den LIVESCORES)