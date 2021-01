3. Liga: Türkgücü springt auf Platz vier

Aufsteiger Türkgücü München hat in der 3. Fußball-Liga vorerst den Sprung auf den vierten Tabellenplatz geschafft. Bei Viktoria Köln siegte das Team von Trainer Alexander Schmidt zum Auftakt des 19. Spieltags am Freitagabend mit 2:0 (0:0) und ist nach dem vierten Sieg in Folge punktgleich mit dem drittplatzierten Stadtrivalen 1860. Für die Kölner war es das fünfte Spiel in Serie ohne Sieg.