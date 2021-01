Handball-WM: Sigurdsson und Japan gegen Kroatien remis - Spanien nur unentschieden

Streit um Zuschauer, Spielplan und Top-Stars: So läuft die umstrittene Handball-WM

Zwei Unentschieden für zwei Top-Teams: Bei der Handball-WM in Ägypten haben die Mitfavoriten Kroatien und Spanien zum Auftakt in die Vorrunde überraschend Punkte liegen gelassen.

Europameister Spanien spielte lediglich 29:29 (16:13) gegen Brasilien, Kroatien rettete gegen Japan mit Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson erst in der Schlussphase ein 29:29 (14:17). ( Spielplan und Ergebnisse der Handball-WM 2021 )

Cupic rettet Kroatien Remis

Erst Sekunden vor der Schlusssirene erzielte Ivan Cupic mit einem Siebenmeter den Ausgleich für das kroatische Team um den ehemaligen Welthandballer Domagoj Duvnjak. In der Gruppe C trifft Kroatien am Sonntag auf Angola, das zum Auftakt Katar mit 25:30 (13:14) unterlag.