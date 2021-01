Handball-WM 2021 heute: Schweiz - Norwegen LIVE im TV, Stream & Ticker

Bei der Handball-WM in Ägypten steht der 2. Spieltag auf dem Programm. Mitfavorit Norwegen steht gegen die Schweiz unter Druck. Der Gastgeber will den zweiten Sieg.

Der Vizeweltmeister von 2017 und 2019 hat die erste Partie gegen Frankreich mit 24:28 verloren und muss nun gegen die Schweiz gewinnen, um nicht schon in der Vorrunde um den Einzug in die nächste Runde bangen zu müssen. (Service: Der Spielplan der Handball-WM 2021 )

Handball WM 2021: Schweiz tankt Selbstvertrauen

Dabei waren die Schweizer zunächst gar nicht für die WM in Ägypten qualifiziert und profitierten davon, dass die USA coronabedingt ihre Teilnahme kurzfristig absagen mussten. ( So läuft die Handball-WM 2021 )

Im anderen Spiel der Gruppe E stehen sich die Franzosen und Österreich gegenüber. In dieser Partie sind die Rollen klar verteilt - nicht erst nach dem Sieg Frankreichs im Topspiel zum Auftakt gegen Norwegen und der Niederlage der Österreicher gegen die Schweiz. ( Handball-WM: Österreich - Frankreich am Sa. ab 18 Uhr im LIVETICKER )

Handball WM LIVE: Ägypten will Auftaktsieg bestätigen

In Gruppe F stehen die Isländer vor einer ähnlichen Herausforderung wie die Norweger in Gruppe E. Nach der Niederlage gegen Portugal muss nun gegen Algerien unbedingt ein Sieg her. Allerdings sind die Nordeuropäer in ihrem Spiel genauso favorisiert wie die Portugiesen gegen Marokko.