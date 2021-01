Lesser begrüßt Urteil gegen Mark S.: Die bislang härteste Strafe ist "das Mindeste"

Der ehemalige Biathlon-Weltmeister Erik Lesser begrüßt die im Erfurter Doping-Prozess gesprochenen Urteile. Dass gegen Drahtzieher Mark S. die bislang härteste Strafe in Sachen Doping in Deutschland ausgesprochen wurde, sei für so einen Fall "das Mindeste", sagte der 32-Jährige. Sportmediziner S. war am Freitag in München zu einer Haftstrafe von vier Jahren und zehn Monaten sowie zu einem dreijährigen Berufsverbot verurteilt worden.