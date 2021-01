Premier League: Wayne Rooney nach Karriereende offiziell Coach von Derby County

Rooney erzielt 53 Länderspiel-Tore

Zeitgleich beendete Wayne Rooney seine herausragende Karriere, in der er für den FC Everton und Manchester United in der Premier League in 491 Spielen 208 Tore erzielte. In der englischen Nationalmannschaft absolvierte er 120 Länderspiele und markierte 53 Treffer.