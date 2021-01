Anpfiff: Die Overwatch League 2021 beginnt im April

Lange mussten sich Fans gedulden, doch Donnerstag meldete sich endlich Jon Spector, Vizepräsident von Overwatch eSports, in einem Videoupdate zu Wort. Darin behandelt er die Eckdaten und strukturellen Veränderungen der Shooter Liga und erklärt, dass die Season im April 2021 starten und im September in die Playoffs münden soll.

OWL 2021: Turnier im Ligaformat

Die ehemals unter APAC und NA geführten Regionen wurden nun in East und West umbenannt. Acht Mannschaften aus Südkorea und China stehen miteinander in der Region Ost im Wettbewerb, während die restlichen 12 Teams aus Nordamerika und Europa in der West-Region gegeneinander antreten werden.