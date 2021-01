Stuttgart: Thomas Hitzlsperger entschuldigt sich bei Claus Vogt - Fans winken ab

Thomas Hitzlsperger hat sich in einer persönlichen Erklärung für seine Attacke auf Claus Vogt entschuldigt.

Der Sportvorstand des VfB Stuttgart bat in einem vom Verein veröffentlichten Statement um Verzeihung, nachdem er den Präsidenten des Klubs zuvor mit einem offenen Brief attackiert hatte.

"Liebe VfB-Mitglieder, liebe Fans, es tut mir aufrichtig leid, dass ich in meinem offenen Brief gegenüber Claus Vogt Worte gewählt habe, die nicht angemessen waren und ihn persönlich getroffen haben", schrieb Hitzlsperger. Der ehemalige Profi habe lediglich seine "Motive für die Kandidatur" als Präsident darlegen wollen.

"Dabei habe ich unterschätzt, welche Wucht dieser offene Brief besitzt und wie stark ich Claus Vogt damit persönlich angehe", gestand der 38-Jährige: "Es liegt mir fern, ihn als Person zu verletzen. Ich habe mich im Ton vergriffen. Deshalb möchte ich hiermit, wie bereits am Montagabend in einer Aufsichtsratssitzung angekündigt, bei Claus Vogt um Entschuldigung bitten."