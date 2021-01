Anzeige

Eugenie Bouchard: Tennis-Star-Schwester Beatrice beklagt Schattenrolle Die angespannte Bouchard-Beziehung

Bouchard-Zwilling verrät: "Eugenie fast eine fremde Person für mich"

SPORT1

Beatrice Bouchard hadert mit dem Verhältnis zu ihrer Schwester Eugenie Bouchard. Die Schattenrolle neben dem Tennis-Star missfällt ihr - aus mehreren Gründen.

Das kommt überraschend aus dem Umfeld von Tennis-Beauty Eugenie Bouchard Beatrice Bouchard hat verraten, mit ihrer Zwillingsschwester kein sonderlich gutes Verhältnis zu pflegen.

Offenbar besteht die wenig herzliche Verbindung hauptsächlich aus Instagram-Kommentaren und gelegentlichen Bildern von gemeinsamen Erlebnissen - laut Beatrice gehören diese aber zur absoluten Seltenheit.

Anzeige

"Ich habe sie nur zweimal im Jahr gesehen, seit wir 10 Jahre alt sind", sagte die sechs Minuten ältere Bouchard-Schwester in einem YouTube-Interview für den Getränkehersteller "Kombu Drinks" über ihre Schwester.

"Es ist sehr komisch. Ich kenne Leute im Supermarkt besser als meine Zwillingsschwester" führte Beatrice Bouchard weiter aus. Für die Kanadierin steht fest: "Wir sind definitiv keine einfache, glückliche, perfekte Familie."

Bouchard-Eltern lassen sich scheiden

Der Grund liegt demnach vor allem in der Scheidung ihrer Eltern. Während ihre Schwester mit dem Spitznamen "Genie" danach bei ihrer Mutter lebte, wuchsen Beatrice und ihre anderen Geschwister bei ihrem Vater auf.

Dass die ehemalige WTA-Weltranglistenfünfte Eugenie Bouchard offenbar trotzdem ein engeres Verhältnis mit ihrem jüngeren Bruder Will Bouchard pflegt, der oft in ihren Instagram-Stories zu sehen ist oder erwähnt wird, führt die 26-jährige Beatrice seltsamerweise nicht an.

Beatrice Bouchard kommt einer Shopping-Tour zurück und zeigt ihre Beute © instagram.com/beatricebouchard Winter Wonderland! Beatrice Bouchard ist mit einer Freundin im Hyde Park unterwegs © instagram.com/beatricebouchard Warten auf den Schulschluss: Vorzeige-Mama Beatrice Bouchard ist natürlich schon vor dem letzten Klingeln an der Schule, um die Kinder abzuholen. Aber selbst das Warten wird bei Beatrice zum echten Hingucker © Instagram@beatricebouchard Tennis-Sternchen Eugenie Bouchard und ihre Schwestern sowie Cousinen lieben Halloween wie kaum eine andere Familie. Bereits lange zuvor werden sich einige Outfits überlegt. Den idealen Mascara für die "Spooky Season" hat Genie schon ausgewählt © Instagram.com/geniebouchard Anzeige Schwester Beatrice ist schon einen Schritt weiter und zeigt zu einer Gala schon einmal ein erstes Outfit © instagram.com/beatricebouchard Genie legt aber kurz darauf nach und geht als "sich Selbst" bzw. als ihr Bild in einer Schlagzeile. Es ist davon auszugehen, dass die Bouchard-Girls bald noch einmal nachlegen © instagram.com/geniebouchard Denn in der vergangenen Jahren haben sie die Messlatte mit ihren kreativen Outfits hochgelegt. SPORT1 hat die besten Bilder der Bouchard-Girls - nicht nur an Halloween © Instagram/geniebouchard Beim fünften NBA-Finale zwischen den Toronto Raptors und den Golden State Warriors tummeln sich Genie und Cousine Celeste Bouchard auf dem Court. Das Handy darf natürlich nicht fehlen - wie auch eine freche Geste von Celeste © Getty Images Anzeige Mit von der Partie ist auch Golf-Star Michelle Wie (l.). Genie hält den Moment auf ihrem Smartphone fest und macht ein Selfie. Wetten, dass ihre Follower das Bild kurze Zeit später bei Instagram bestaunen durften?! © Getty Images Genies Schwester Beatrice steht offenbar auf schnelle Autos © Instagram/beatricebouchard An Weihnachten muss Genie den Baum nicht alleine schmücken © Instagram/geniebouchard Zum Familienfest sind auch ihre Schwestern Charlotte (r.) und Beatrice (2.v.l.) sowie ihre Cousinen Celeste (l.) und Mimi (M.) mit von der Partie © Instagram/charbouchard Anzeige Beatrice ist Genies Zwillingsschwester © Instagram/beatricebouchard Sie ist sportlich aktiv... © Instagram/beatricebouchard ... und zeigt sich auf ihrem Instagram-Account gerne freizügig © Instagram/beatricebouchard Weitere Beispiele gefällig? Hier das klassische Badezimmer-Selfie © Instagram/beatricebouchard Anzeige Beatrice Bouchard mag es süß © Instagram/beatricebouchard Außerdem ist Beatrice wie alle Bouchard-Mädels ein echter Familienmensch © Instagram/beatricebouchard Charlotte Bouchard ist ein Jahr jünger als ihre Schwestern Genie und Beatrice © Instagram/charbouchard Die jüngste Schwester hat eine Schwäche für Motorräder © Instagram/charbouchard Anzeige Natürlich entspannt sie auch gerne mal am Strand © Instagram/charbouchard Zum Bouchard-Clan gehören auch noch zwei attraktive Cousinen © Instagram/mimiboucharden Mimi checkt im Spiegel nochmal ihren Look © Instagram/mimiboucharden Wie alle Bouchard-Damen fühlt sie sich im Bikini pudelwohl © Instagram/mimiboucharden Anzeige Und dann ist da noch Celeste © Instagram/celeste.bouchard Wovon sie wohl träumt? Vielleicht auch von einer Tennis-Karriere? © Instagram/celeste.bouchard Wahlweise könnte sie es auch als Model versuchen wie ihre Schwester und die Cousinen © Instagram/celeste.bouchard Zur Höchstform laufen die Bouchards an Halloween auf. Die Highlights ihrer Kostüm-Parade können sich sehen lassen © SPORT1-Grafik: SPORT1-Grafik: iStock/Instagram/Paul Haenel Anzeige American Football hat es Tennis-Beauty Genie besonders angetan © instagram.com/geniebouchard/ Auch Schwester Beatrice verkleidet sich gerne. Ihren Post bei Instagram versieht sie mit dem Hashtag "HouseOfCards" © instagram.com/beatricebouchard/ Eugenie hat sich in Sachen Outfit an Pamela Anderson orientiert und verzückt als Baywatch-Nixe © instagram.com/geniebouchard/ Mit ihren Freunden bildet die 23-Jährige eine sexy Rettungsmannschaft © instagram.com/geniebouchard/ Anzeige Bereits in den letzten Jahren zeigten die Bouchard-Schwestern, dass sie großen Spaß am Verkleiden haben. Eugenie "Kardashian" Bouchard © instagram.com/geniebouchard Eugenie Bouchard als Catwoman © instagram.com/geniebouchard Eugenie Bouchard als sexy Bowser © instagram.com/geniebouchard Auch ihrer Zwillingsschwester Beatrice hat augenscheinlich großen Spaß an Halloween © instagram.com/beatricebouchard Anzeige Eugenie Bouchard mit Beatrice als Swat-Einheit © instagram.com/geniebouchard Zu der Swat-Einheit gesellt sich dann auch noch "Rotkäppchen" Charlotte Bouchard © instagram.com/charbouchard "Fee" Charlotte Bouchard © instagram.com/charbouchard Hier posiert "Catwoman" Eugenie Bouchard mit ihrer Cousine Mimi © instagram.com/mimibouchard Anzeige Beatrice Bouchard als Ninja © instagram.com/beatricebouchard Eugenie Bouchard als süßer Eisbär © instagram.com/geniebouchard Beatrice Bouchard als rachsüchtiges Dienstmädchen © instagram.com/beatricebouchard "Scary Bouchard" © instagram.com/geniebouchard Anzeige Beatrice Bouchard als Skelett © instagram.com/beatricebouchard Eugenie Bouchard als Rosie the Riveter © instagram.com/geniebouchard Beatrice Bouchard als Astronautin © instagram.com/beatricebouchard

Womöglich liegt das wenig innige Verhältnis zwischen den Zwillingsschwestern auch daran, dass Beatrice die Schattenrolle - trotz 366.000 Follower bei Instagram, von denen sie eine große Anzahl ihrer Schwester zu verdanken hat - nicht sonderlich gefällt.

"Ich wurde mein ganzes Leben lang mit meiner Schwester verglichen. Das ist hart, sehr hart", sagte das Model: "Leute kommen zu mir und sagen: 'Oh, du bist doch die Schwester von … ? Kann ich ein Foto mit dir machen? Du bist die Schwester, aber wie ist dein Name?"

Anzeige

Eugenie Bouchard (2.v.r.) und ihre Geschwister

Beatrice: Eugenie lädt mich nicht zu Turnieren ein

Beatrice fühlt sich demnach "nicht einmal mehr als eigene Person". Sie sei sowieso nur noch "die Schwester".

Tennis-Beauty als Gaming-Girl! Bouchard haut wieder einen raus

"Ich mache Witze darüber wie: 'Oh ja, ich bin die Schwester. Schön dich zu treffen. Ich habe keinen Namen. Ich bin die Schwester''", erzählte sie weiter und haderte: "Ich bin sechs Minuten älter, wurde zuerst geboren. Sie ist meine Schwester."

Sie wüsste zwar, dass es nie böswillig gemeint ist, aber dies würde sich dennoch auf ihr Selbstvertrauen auswirken.

Zudem bemerkenswert: Dass sie nicht mit Eugenie zu Tennis-Turnieren reist, liegt laut Beatrice an ihrer Schwester. So müsste sie sich selbst Tickets besorgen, wenn sie Eugenie in Wimbledon spielen sehen will.