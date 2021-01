Streich nach Siegesserie selbstbewusst: "Fahren mit Zutrauen nach München"

"Wir fahren da mit Zutrauen zu uns hin, nicht mit Angst", sagte Trainer Christian Streich im Vorfeld des Gastspiels beim Rekordmeister am Sonntag (15.30 Uhr): "Wenn es uns gelingt, dass wir mutig und zweikampfstark sind, dann haben wir auch eine Chance, in München zu bestehen."

Da die Bayern aber mit zwei Niederlagen in Serie ins Spiel gehen, darunter am Mittwoch das Zweitrunden-Aus im DFB-Pokal beim Zweitligisten Holstein Kiel, erwartet Streich wütende Gastgeber. "Es ist natürlich klar, dass die Bayern alles aufwenden werden, was sie an Energie haben, um uns zu besiegen", sagte der 55-Jährige, betonte jedoch: "Wir sind gut drauf, uns geht's gut, wir haben eine gute Entwicklung. Und wir gehen nach München, um auch dort zu zeigen, dass wir richtig gut drauf sind."