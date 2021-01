Torjäger Jovic "einsatzbereit": Rückkehrer vor Comeback in Frankfurt

Laut Trainer Adi Hütter ist der serbische Nationalspieler "einsatzbereit" und wird wohl bei der Partie gegen Schalke 04 am Sonntag (18.00 Uhr im LIVETICKER) im Kader stehen. Am Freitagmorgen nahm der Angreifer, der bis zum Saisonende von Real Madrid ausgeliehen ist, erstmals am Training mit der Mannschaft teil.

"Wenn man in sein Gesicht schaut, sieht man ein Lachen und eine Freude. Er hat sich von seiner guten Seite präsentiert. Was ihm fehlt, ist die Spielpraxis", sagte Hütter über den Stürmer, der bereits von 2017 bis 2019 in Frankfurt gespielt hatte: "Wir werden sehen, ob er am Wochenende schon zum Einsatz kommt."