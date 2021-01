Klaas-Jan Huntelaar zum FC Schalke 04? Mulder und Neururer gespalten

Weil auch Youri Mulder trifft, heißt es am Ende 3:0. Im Rückspiel reicht gegen das Team des späteren Schalkers Marco van Hoogdalem so ein 2:2. Die Schalker Tore erzielen erneut Wilmots und David Wagner - der heutige U23-Coach von Erzrivale Borussia Dortmund © Getty Images

In der 2. Runde ist das Schalker Parkstadion zu Teilen fest in türkischer Hand - Trabzonspor ist zu Gast. Zu holen gibt es für die Gäste aber nichts, durch ein Tor von Martin Max siegt Schalke mit 1:0 © Getty Images

Im Rückspiel in der Türkei wird es spannend. Schalke führt zur Pause durch einen Doppelpack von Johan de Kock mit 2:0 - und liegt nach 71 Minuten plötzlich 2:3 hinten. Erst ein erneuter Treffer von Max beseitigt die letzten Zweifel am Weiterkommen © dpa Picture-Alliance

In der Runde der letzten Acht wird Linke dann selbst zur Hauptfigur, trifft im Hinspiel gegen den FC Valencia zum wichtigen 1:0. "Kampfschwein" Wilmots legt noch eins obendrauf - eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel in Spanien © Getty Images

Noch besser sieht es aus, als Mulder seine Schalker in Valencia nach nicht einmal 20 Minuten erneut in Führung bringt. Den Gastgebern gelingt nur noch der Ausgleich - und Schalke steht im Halbfinale © Getty Images

So braucht es im Rückspiel eine Aufholjagd. Die leitet Linke mit einem wichtigen Treffer ein und ermöglicht Schalke so die Verlängerung. Weil dort einmal mehr Wilmots trifft, heißt es nach 120 Minuten... © Getty Images

Mit dieser Elf geht Schalke das entscheidende Rückspiel in Mailand an: De Kock, Linke, Eigenrauch, Lehmann, Nemec (o.v.l.) - Büskens, Müller, Thon, Wilmots, Latal, Max (u.v.l.) © Getty Images

Lange Zeit sieht es so aus, als könnten die Königsblauen den Erfolg schon in der regulären Spielzeit klar machen - ehe Ivan "Der Schreckliche" Zamorano (r.) in der 85. Minute doch noch zuschlägt und Inter in die Verlängerung rettet © Getty Images