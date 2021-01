Bundesliga heute: VfB Stuttgart - Mönchengladbach LIVE im TV, Stream, Ticker

Starken Leistungen folgten immer wieder unnötige Punktverluste. Spätestens nach dem überzeugenden Comeback-Sieg gegen Rekordmeister FC Bayern am vergangenen Spieltag dürfte die Fohlenelf aber nur so vor Selbstvertrauen strotzen. Die nächste Aufgabe im Kampf ums internationale Geschäft: Ein Auswärtssieg beim VfB Stuttgart ( Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse ).

Als Tabellensiebter befindet sich die Mannschaft von Trainer Marco Rose immer noch in Schlagdistanz zu den Champions-League-Plätzen, die als klares Ziel ausgegeben wurden. Gegen Aufsteiger Stuttgart soll der vierte Sieg in Folge her. Doch der VfB hat sich in dieser Saison schon für so manchen Gegner als harte Nuss erwiesen und hat als Zehnter nur vier Punkte weniger auf dem Konto (Bundesliga: Die Tabelle).