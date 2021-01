NFL-Playoffs: Green Bay Packers um Aaron Rodgers setzen auf Schnee und Eis

Bei der Wettervorhersage für das Spiel der Green Bay Packers gegen die Los Angeles Rams in der Divisional Round am Samstag geht allen "Cheeseheads" das Herz auf. Ihr Lambeau Field wird dem Spitznamen "Frozen Tundra" einmal mehr gerecht. (Alle Playoffs-Spiele gibt es hier in den LIVESCORES)