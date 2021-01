CS:GO: Erstes Major seit 2 Jahren mit Mega-Preispool angekündigt!

Das PGL Major findet in Stockholm statt. © PGL

Schweden gilt als absolute Counter-Strike Nation und konnte mit Teams wie Ninjas in Pyjamas und fnatic auch schon einige Major-Siege verbuchen. Jetzt dürfen sich die Skandinavier auf ein Major im eigenen Land freuen. Das von der PGL organisierte Event wird in Stockholm ausgetragen. Wenn es die Pandemie-Lage zulässt, soll vor Live-Publikum gespielt werden. Als Austragungsort wurde der Ericsson Globe angekündigt. Die 16.000 Personen fassende Arena diente schon als Austragungsort für die DreamHack Masters 2018 und war als Venue für das Dota2-Megaevent The International 2020 geplant.