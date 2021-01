Hörmann und Lehner begrüßen Urteil für Dopingarzt Mark S.

DOSB-Präsident Alfons Hörmann, die Sportausschussvorsitzende Dagmar Freitag und der Sportrechts-Experte Michael Lehner haben das Urteil für den Thüringer Dopingarzt Mark S. ausdrücklich begrüßt. "Endlich erleben wir ein Urteil, das für die Betrüger im Sport drakonische Strafen beinhaltet", teilte Hörmann mit, "das ist ein enorm wichtiges Signal an den gesamten Weltsport und eine wertvolle Bestätigung für all diejenigen, die den Fair-Play-Gedanken respektieren und praktizieren."

Das Landgericht München II hatte den Erfurter Sportmediziner Mark S. am Freitag in 24 Fällen der Anwendung von Dopingmethoden sowie in zwei Fällen des unerlaubten Inverkehrbringens von Arzneimitteln für schuldig befunden. Er wurde zu einer Haftstrafe von vier Jahren und zehn Monaten sowie zu einem dreijährigen Berufsverbot verurteilt. Der Hauptangeklagte sitzt seit Februar 2019 in Untersuchungshaft. Diese Zeit wird auf das Urteil angerechnet.