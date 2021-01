Offizieller DTM-Kalender mit acht Rennen: Auftakt im Juni in Monza

Acht Rennwochenenden in dreieinhalb Monaten: Die DTM hat am Freitag ihren kompakten Plan für 2021 bestätigt. Der Auftakt steigt in Italien.

Acht Rennwochenenden in dreieinhalb Monaten: Die DTM hat am Freitag ihren kompakten Plan für 2021 bestätigt. Der Auftakt dieser Saison, in der erstmals GT3-Autos eingesetzt werden, steigt erst vom 18. bis 20. Juni im italienischen Monza. Das Finale ist vom 1. bis 3. Oktober in Hockenheim angesetzt. Es gibt jeweils vier Rennen in Deutschland und im Ausland.