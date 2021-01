Badminton-Bundestrainerin nicht mehr Corona-positiv

Badminton-Bundestrainerin Cheng Wen-Hsing, die am Dienstag bei den Thailand Open positiv auf Corona getestet worden war, hat beim jüngsten PCR-Test am Donnerstag einen negativen Befund aufgewiesen. Das teilte Martin Kranitz, der Sportdirektor des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV), dem SID am Freitag mit. Cheng muss aber laut Bestimmungen dennoch bis Ende nächster Woche in Bangkok in Quarantäne bleiben.