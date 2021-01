Corona: Klub-WM ohne Auckland City

Auckland City nimmt nicht an Klub-WM teil © AFP/SID/GIUSEPPE CACACE

Die Klub-WM mit dem Champions-League-Sieger Bayern München muss ohne den Ozeanien-Vertreter Auckland City planen. Der neuseeländische Klub teilte dem Weltverband FIFA am Freitag mit, dass er angesichts der Corona-Pandemie und der von den heimischen Behörden erlassenen Quarantänebestimmungen nicht teilnehmen könne.

Stattdessen wird der Titel beim Turnier in Katar (4. bis 11. Februar) unter nur noch sechs Teams ausgespielt. Auckland hätte am 1. Februar ein Ausscheidungsspiel gegen Al-Duhail SC bestreiten sollen. Der katarische Meister steht nun kampflos in der zweiten Runde. Die Bayern greifen erst mit dem Halbfinale (8. Februar) ins Turniergeschehen ein.