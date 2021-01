Adidas wird Partner und Ausstatter von G2 Esports

Aus Herzogenaurach in die eSports-Welt

Schon seit geraumer Zeit ist auch Team Vitality Teil der langen Liste an Sponsorenverträgen bei adidas. Der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach in Mittelfranken hat die Zeichen der Zeit früh erkannt und blickt bereits auf einige Ausrüster-Deals in der Szene zurück. Mit G2 Esports ist eine Organisation dazugekommen, die nicht nur in mehreren großen eSports-Titeln auf Topniveau mitspielt, sondern auch stetig weiterwächst.