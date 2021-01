FC Bayern: Alex Timossi Andersson kehrt nach Leih-Ende zurück

Alex Timossi Anderssson kehrt nach dem Ende seiner Leihe zu Helsingsborgs IF zum FC Bayern zurück. Das Talent hat sich in Schweden durchaus bewiesen.

Alex Timossi Andersson ist zurück beim FC Bayern. Der Rekordmeister hatte sein Talent im Februar 2020 an Helsingsborgs IF verliehen.

Bisher hatte der Offensivmann beim Rekordmeister für die U19 gespielt. In der Junioren-Bundesliga kam er auf vier Tore und zwei Vorlagen in 28 Partien. In der Youth League gelang dem Schweden zudem ein Treffer in sechs Einsätzen.