Bundesliga heute: BVB, RB Leipzig & 1. FC Köln LIVE im TV, Stream, Ticker

Im direkten Duell gingen die Punkte an den BVB - wer jubelt am 16. Spieltag? © Imago

Borussia Dortmund will dem Sieg gegen RB Leipzig den nächsten Dreier folgen lassen - die Roten Bullen haben ein schweres Auswärtsspiel vor der Brust.

Vorletzter Spieltag in der ersten Saisonhälfte: An der Spitze der Fußball-Bundesliga kämpfen Borussia Dortmund und RB Leipzig am Samstag um wichtige Punkte im Titelrennen. (Service: Die Tabelle der Bundesliga)