5,2 Millionen: Rekorderlös für Baseball-Sammelkarte von Mickey Mantle

Eine Baseball-Sammelkarte aus dem Jahr 1952 ist für den Rekorderlös von 5,2 Millionen US-Dollar (etwa 4,3 Millionen Euro) in New York versteigert worden.

Das teilte das Auktionshaus PWCC Marketplace mit. Die Karte der New York Yankees-Legende Mickey Mantle, der die World Series in der MLB sieben Mal gewinnen konnte, ging an den Schauspieler und Unternehmer Rob Gough.