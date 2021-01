Hearthstone: VanCleef-Nerf - kommt die Legende nochmal zurück?

Buffs & Nerfs gehören zu eSports-Titeln wie die elektronischen Endgeräte, auf denen sie gespielt werden. Nichts besonderes also. Außer es trifft echte Ikonen des Spiels.

Eine der schillerndsten Figuren der World-of-Warcraft-Geschichte und seit jeher integraler Bestandteil des Schurken-Sets von Blizzards Kartenspiel-Ableger Hearthstone. Seit das Strategie-Spiel 2012 in die Weiten der offenen Beta entlassen wurde, ist VanCleef eine der meistgespielten Karten des Schurkens und steht wie keine andere für die schnelle Combo-Spiel-Identität der Klasse.

Kleine Änderungen mit großem Effekt

Einen VanCleef, der in Zug Zwei bei der entsprechenden Hand-Konstellation (Münze, Hinterhalt, Schattenschritt, etc.) direkt mit Stats von 8|8 oder 10|10 auf das Spielfeld kommt, mag für den einen zwar komplett overpowered sein, für den Schurkenspieler aber ein gewichtiges Pfund, wenn es darum geht, ob das Spiel mit dem Tempo von Erfolg gekrönt ist oder nicht.

So nervig es sein kann, als Gegner gegen einen solchen VanCleef schon früh im Spiel in Bedrängnis gebracht zu werden, so bekannt sollte diese Taktik inzwischen auf allen Ebenen des Hearthstone-Plays sein, um frühzeitig entsprechende Vorkehrungen treffen zu können.