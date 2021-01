America's Cup: Überraschend starker Start der Briten um Ainslie

Das Ineos Team UK um die britische Segelikone Ben Ainslie hatte einen überraschend starken Start in die Herausforderer-Serie des America's Cup.

Das Ineos Team UK um die britische Segelikone Ben Ainslie hat einen überraschend starken Start in die Herausforderer-Serie des America's Cup hingelegt. Der 43 Jahre alte erfolgreichste Olympiasegler der Geschichte führte seine Crew am ersten Tag vor Auckland zu zwei Siegen gegen Luna Rossa (Italien) und American Magic (USA). Nach schwachen Auftritten in den Testregatten war Ainslies Boot von Kritikern noch als "lahmste aller lahmen Enten" bezeichnet worden.