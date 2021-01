Farming Simulator League: Start des 2. Spieltags von Season 3

Die Farming Simulator League (FSL) Season 3 geht in den zweiten Spieltag © Focus Home Interactive

Die Farming Simulator League spielt vom 16. - 17. Januar 2021 den 2. Spieltag von Season 3 aus. Dabei treten die 13 besten Dreierteams der Welt gegeneinander an.

Der nächste Wettkampftag in der Farming Simulator League steht an. Am Wochenende des 16. - 17. Januar sammeln zahlreiche Dreierteams erneut virtuelle Heuballen im kompetitiven eSports-Modus des Landwirtschaftssimulators 19.