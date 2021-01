NFL: Jets und Jaguars holen neue Trainer

Die New York Jets und die Jacksonville Jaguars aus der Football-Profiliga NFL sind auf der Suche nach neuen Headcoaches fündig geworden. Robert Saleh, bislang Defensive Coordinator bei den San Francisco 49ers, tritt in New York die Nachfolge des Anfang Januar entlassenen Adam Gase an. Bei den 49ers hatte Saleh gute Arbeit geleistet, auch dank der starken Defensive stand das Team zuletzt im Super Bowl.