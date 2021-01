Peterhansel feiert 14. Dakar-Sieg - Französischer Motorrad-Pilot verstorben

Peterhansel, der neben acht Erfolgen in der Autowertung auch sechs Mal auf dem Motorrad triumphierte, ließ sich seinen komfortablen Vorsprung auf den abschließenden 200 Wertungskilometern in Richtung Dschidda nicht mehr nehmen. Nach zwölf fordernden Etappen durch die Wüsten Saudi-Arabiens verwies Peterhansel den dreimalige Gewinner Nasser Al-Attiyah aus Katar im Toyota Hilux und seinen Teamkollegen Carlos Sainz (Spanien) auf die Plätze. Der Vorjahressieger gewann die Schlussetappe.

In der Motorradwertung ging der Gesamtsieg an den Argentinier Kevin Benavides (Honda). Überschattet wurde der Erfolg allerdings vom Tod des französischen Amateurs Pierre Cherpin. Der 52-Jährige erlag am Freitag beim Transfer aus Dschidda in die Heimat seinen schweren Kopfverletzungen, die er sich bei einem Sturz auf der siebten Etappe zugezogen hatte.