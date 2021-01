Lothar Matthäus kritisiert FC Bayern wegen Kaderplanung und Neuzugängen

Die Mannschaft des deutschen Meisters sei "in der Breite nicht so top aufgestellt, wie ich das von einer Mannschaft erwarte, deren Ziel auch vor dieser Saison das Triple war", sagte der heutige TV-Experte bei Sky . Bayern war bei Holstein Kiel im Elfmeterschießen ausgeschieden, der erste Titel ist damit schon futsch. In der zweiten Runde des Pokals war der FCB zuletzt vor zwanzig gescheitert.

Matthäus: Die Qualität fehlt

Die unzureichende Kaderplanung kann Matthäus dabei nicht ganz nachvollziehen: "Man wusste von Anfang an, dass es eine lange und schwierige Saison wird mit vielen Spielen. Ich glaube, dass der Kader in der Breite, was die Qualität betrifft, nicht so aufgestellt ist, dass man die Rotation durchziehen kann und die Qualität trotzdem behält."