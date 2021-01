Manaus ohne Sauerstoff: Fußballstars spenden für COVID-Kranke

Anzeige

Ex-Bremer Diego spendet Sauerstoff © AFP/SID/JOHN MACDOUGALL

SID

Der Kollaps in der Sauerstoff-Versorgung für die an COVID-19 erkrankten Patienten in Manaus hat eine Solidaritätswelle ausgelöst.

Rio de Janeiro (SID) - Der Kollaps in der Sauerstoff-Versorgung für die an COVID-19 erkrankten Patienten in der Amazonas-Hauptstadt Manaus hat eine Solidaritätswelle unter Brasiliens Fußballstars ausgelöst. Auf einer Prominenten-Plattform spendete Nationalspieler Richarlison von Englands Premier-League-Klub FC Everton gleich zehn 50-Liter-Zylinder.

Auch der ehemalige Bremer Diego (Flamengo) kündigte per Twitter umgehend eine Spende an. Offensivspieler Paulinho von Bayer Leverkusen schrieb wie viele seiner Kollegen ebenfalls auf dem Kurznachrichten-Dienst: "Oxigenio para Manaus" ? Sauerstoff für Manaus. Diesen Aufruf wiederholten auch einige Bundesligisten, wie der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt, auf ihren portugiesischsprachigen Internetseiten.

