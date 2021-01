WWE: Shawn Michaels adelt Österreich-Phänomen WALTER

WALTER ringt spanisches Talent A-Kid spektakulär nieder

Walter Hahn - wie das 33 Jahre alte Schwergewicht eigentlich heißt - ist seit dem WrestleMania-Wochenende 2019 Champion bei NXT UK, am Donnerstagabend verteidigte er den Titel gegen ein ebenfalls hoch gehandeltes Talent: Der 23 Jahre alte Kampfsportspezialist A-Kid (Carlos Ruiz) hat in den vergangenen Jahren in der Independent-Szene auf sich aufmerksam gemacht und bekam von WWE soeben einen Schub als Gewinner des Heritage Cup, in dem die Wrestler nach traditionellen europäischen Catch-Regeln aufeinander getroffen waren.