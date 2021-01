Golf-Star Angel Cabrera in Brasilien verhaftet - Ex-Frauen mit Strafanzeige

Der mit internationalem Haftbefehl gesuchte argentinische Golfstar Angel Cabrera ist am Donnerstag im Nobelviertel Leblon in Rio de Janeiro festgenommen worden.

Zwei seiner Ex-Frauen hatten gegen den 51-Jährigen in seiner Heimat Argentinien Strafanzeige wegen Gewaltanwendung und Drohungen gestellt. Weil der zweimalige Major-Sieger zuletzt in den USA abgetaucht war, hatte Interpol die Fahndung ausgelöst.

Cabrera, der 2007 die US Open und 2009 das US Masters gewann, hatte im vergangenen August ohne der aufgrund der Klagen vorgeschriebenen richterlichen Genehmigung sein Land verlassen, um in den USA an Golf-Events teilzunehmen. Weil sein dortiges Touristenvisum jedoch abgelaufen war, flog er Ende Dezember nach Brasilien weiter.