Handball-WM 2021: Brand hofft in Deutschland-Abwehr auf Golla

Dabei sieht er Johannes Golla (22/SG Flensburg-Handewitt) in einer Schlüsselrolle. "Er hätte es gegen Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler und Jannik Kohlbacher schwer gehabt, aber ich halte ihn für sehr gut", sagte Brand (68) dem Nachrichtenportal Watson . ( So läuft die Handball-WM 2021 ).

Deutschland trifft in der Gruppe A am Freitag (18.00 Uhr) auf Uruguay, es folgen Begegnungen mit Kap Verde am Sonntag (18.00 Uhr) und Ungarn am Dienstag (20.30 Uhr). (Spielplan & Ergebnisse der Handball-WM).