Die WM-Hoffnungsträger des DHB-Teams

Lange galt er als Nummer vier am Kreis, und von jetzt auf gleich ist Johannes Golla der wichtigste Spieler im deutschen Innenblock. Weil Leistungsträger auf die WM verzichten, muss der erst 23 Jahre alte und 112 Kilo schwere "Schrank" unheimlich viel Verantwortung auf seine Schultern nehmen. "Er ist eine sehr zentrale Figur - in der Abwehr wie im Angriff", sagte Bundestrainer Alfred Gislason über Golla. Gemeinsam mit Sebastian Firnhaber bildet er das Herzstück der deutschen Abwehr. Doch auch offensiv wird Golla, der plötzliche Chef, der auch Vollstrecker sein kann, nun dringend gebraucht.

Der kleinste im deutschen Team trägt eine große Verantwortung. Timo Kastening entwickelte sich auf der Rechtsaußen-Position in den vergangenen Jahren zum Leistungsträger. Auch in Ägypten wird Deutschlands Handballer des Jahres im Wechsel mit seinem Melsunger Teamkollegen Tobias Reichmann von außen in den Kreis fliegen. Doch nicht nur das: Mit seinen blitzschnellen Tempogegenstößen erinnert Kastening schwer an Speedy Gonzalez. Flink und frech wie die Zeichentrick-Maus aus Mexiko soll er in Ägypten auf das gegnerische Tor zustürmen.