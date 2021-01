Handball-WM: Vier weitere Coronafälle bei deutschem Gegner Kap Verde

Nach der Anreise zur Handball-WM in Ägypten sind mindestens sieben weitere Spieler aus drei Nationen positiv auf COVID-19 getestet worden.

Nach der Anreise zur Handball-WM in Ägypten sind mindestens sieben weitere Spieler aus drei Nationen positiv auf COVID-19 getestet worden, davon vier beim deutschen Gruppengegner Kap Verde. Das gab der Weltverband IHF am Donnerstagabend bekannt.

Ohnehin war der afrikanische WM-Debütant Medienberichten zufolge ohne ein halbes Dutzend an Corona erkrankter Spieler angereist, auch Cheftrainer Jose Tomas soll in Portugal nicht ins den Flieger gestiegen sein. Das deutsche Spiel gegen Kap Verde in der Gruppe A ist für Sonntag (18.00 Uhr) angesetzt, der Einfluss der neuen Fälle auf die Austragung ist ungewiss.