Schalke 04: Wunschkandidat Huntelaar spricht über Wechsel von Ajax

So gefährlich ist die Euphorie für Schalke

Der 37 Jahre alte Stürmer schoss am Donnerstagabend Ajax Amsterdam zum 3:1 (1:0)-Sieg bei Twente Enschede. Erst in der 89. Minute betrat Huntelaar beim Stand von 1:1 den Platz, zwei Minuten später hatte er einen Doppelpack erzielt.

Schalke 04 denkt über Huntelaar nach

Der Name Klaas-Jan Huntelaar wird bei Königsblau hoch gehandelt , laut Bild soll Sportvorstand Jochen Schneider Anfang der Woche bereits zu Gesprächen in den Niederlanden gewesen sein.

Nach SPORT1 -Informationen wurde der Name Huntelaar bereits im Dezember auf Initiative von Schneider im Schalker Aufsichtsrat diskutiert.

Huntelaar: "Eine schwierige Wahl"

Huntelaar bestätigte nach der Partie gegen Twente das Interesse der Schalker. "Schalke hat mich von seinem Interesse informiert und ich habe es bereits mit Ajax besprochen. Es ist eine schwierige Wahl für mich. Ich habe lange für Ajax gespielt. Ajax und Schalke sind die Vereine, die ich am meisten schätze", sagte der Niederländer zu ESPN .

"Ich habe Schalke gesagt, dass ich darüber nachdenken und mit Ajax darüber diskutieren werde. Dann geht es in den Prozess der Entscheidung ein. Schalke steckt gerade etwas mehr in Schwierigkeiten. Das ist eher eine Wahl mit Gefühl. Ajax ist etwas stabiler und wäre ein besseres Ende meiner Karriere mit Titeln und europäischem Fußball. Ich denke, Ajax wird mir erlauben, zu gehen", so Huntelaar weiter.