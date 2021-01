3. Liga, KFC Uerdingen: Michail Ponomarew erklärt Rücktritt

"Aufgrund des aktuell ruhenden Trainings- und Wettkampfbetriebes der Jugendmannschaften des KFC Uerdingen hat der Verwaltungsrat genug Zeit, Nachfolger zu finden und zu installieren", wird Ponomarew in einer Vereinsmitteilung zitiert ( SERVICE: Tabelle der 3.Liga ).

Dem ehemaligen Europacup-Teilnehmer droht eine Liquiditätslücke. Er selbst bezahle derzeit alle Rechnungen, einen Geldzufluss von außerhalb gebe es nicht, hatte Ponomarew am Dienstag erklärt. Die Suche nach neuen Geldgebern war bisher nicht von Erfolg gekrönt. Im schlimmsten Fall droht dem DFB-Pokalsieger von 1985 der Zwangsabstieg in die Regionalliga oder gar der Absturz in die Oberliga.