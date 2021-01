DFB-Pokal, Holstein Kiel - FC Bayern: Ole Werner lobt sein Team nach Sensation

Für Werner zählt der Erfolg "zu den größten Erlebnissen", die man haben kann. Auf solche Momente "arbeite man hin". "Die wünscht man sich, wenn man den Sport betreibt, egal ob als Spieler oder Trainer", so der 32-Jährige. "Insofern war das für mich persönlich wie für alle, die daran beteiligt waren, ein besonderes Erlebnis."

Eine wilde Party-Nacht gab es allerdings nicht. "Es ist ja aktuell gar nicht so möglich, feiern zu gehen. Aber in der Kabine war es schon ein bisschen lauter und man saß auch ein bisschen länger zusammen als sonst."

Einen großen Anteil an diesem historischen Abend hatte auch Fin Bartels. Der verlor als Bundesligaprofi mit Hansa Rostock, St. Pauli und Werder Bremen bis zum Mittwoch sämtliche zwölf Aufeinandertreffen mit den Bayern. Im 13. Anlauf sorgte der gebürtige Kieler für das 1:1 und den entscheidenden Elfmeter.

Einen ausgeben will Werner Bartels jedoch nicht: "Dann müsste ich mehreren Leuten einen ausgeben. Da ist es nicht korrekt, jemanden hervorzuheben. Ich kann nur vor meiner ganzen Mannschaft den Hut ziehen, das betrifft alle."

Kabinenparty und Autokorso: So feiert Kiel mit den Fans

Werner blickt schon wieder auf den Liga-Alltag

"Das wird ja fast so ein Doppelschlag, die haben wir ein paar Wochen vorher in der Liga. Auch eine schwierige Aufgabe, das ist dann das nächste Spiel und dann gucken wir weiter", sagte Werner und blickt bereits auf die kommende Partie in der 2. Liga gegen den Karlsruher SC. (Service: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)