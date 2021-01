Handball-WM heute: Deutschland - Uruguay Live im TV, Stream, Ticker

Streit um Zuschauer, Spielplan und Top-Stars: So läuft die umstrittene Handball-WM

Deutschland trifft in seinem ersten Gruppenspiel bei der Handball-WM auf Uruguay. Andreas Wolff fehlt. Das Spiel können Sie LIVE verfolgen.

An Tag 3 der Handball-WM in Ägypten greift die deutsche Nationalmannschaft ins Geschehen ein. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason trifft in seinem Auftaktspiel auf Außenseiter Uruguay (Handball-WM: Deutschland - Uruguay ab 18 Uhr im LIVETICKER). Die Südamerikaner sind zum ersten Mal bei einer WM dabei.