FC Bayern: Nach Fehlschuss im DFB-Pokal in Kiel - Was passiert mit Roca?

Marc Roca verschießt bei Bayerns Pokalblamage in Kiel den entscheidenden Elfer. Der Verein nimmt ihn in Schutz, aber Hoffnung auf Besserung besteht für ihn kaum.

Bayern-Aus: Pechvogel Roca

Guter Auftritt in der Verlängerung

Unter Flick sammelte er in acht Pflichtspieleinsätzen bislang nur 344 Einsatzminuten. In Kiel wurde er eigentlich nur eingewechselt, um in der Nachspielzeit Sekunden von der Uhr zu nehmen. In der Verlängerung macht er jedoch einen guten Eindruck, gewann Zweikämpfe und verteilte gute Bälle.